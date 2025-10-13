Notícias ao Minuto
Acorda cansado? Descubra o que pode estar atrapalhando seu sono

Dormir no escuro total melhora a qualidade do descanso e estimula a produção de melatonina. Especialistas indicam o uso de máscaras confortáveis, principalmente num país onde 73 milhões de brasileiros convivem com algum grau de insônia

© Shutterstock

Notícias ao Minuto
13/10/2025 05:26 ‧ há 4 horas por Notícias ao Minuto

Lifestyle

Sono

Nem todo mundo tem o mesmo relógio biológico ou facilidade para dormir cedo. E há quem não consiga relaxar totalmente sem um quarto completamente escuro. Para essas pessoas, a ciência garante: dormir no breu pode fazer diferença na qualidade do sono.

 

No Brasil, o problema é comum. A Associação Brasileira do Sono estima que 73 milhões de brasileiros convivem com insônia, um dos distúrbios do sono mais frequentes no país.

Quando é difícil eliminar toda a luz do ambiente, uma máscara de dormir pode ser uma boa aliada. Assim como os fones que abafam o som, o acessório bloqueia a luminosidade e ajuda o cérebro a entrar em modo de descanso, facilitando o início e a manutenção do sono profundo.

Especialistas recomendam escolher máscaras confortáveis e acolchoadas, que não causem desconforto durante a noite. A dermatologista Zaineb Makhzoumi sugere optar por materiais como seda ou algodão, que sejam leves, suaves e respiráveis.

A psicóloga do sono Shelby Harris explica que a escuridão sinaliza ao cérebro que é hora de liberar melatonina, o hormônio que regula o ciclo do sono. “Estudos mostram que o uso da máscara ajuda a adormecer mais rápido e a permanecer em sono profundo por mais tempo”, afirma.

Além de ser útil para quem enfrenta poluição luminosa ou noites agitadas, o acessório também evita que a luz natural do amanhecer interrompa o descanso.

Manter a máscara limpa é fundamental para preservar a saúde dos olhos. Os especialistas recomendam ter mais de uma unidade para alternar o uso e garantir uma higienização adequada.

Dormir mal pode envelhecer o cérebro em até um ano, aponta estudo

Dormir mal pode envelhecer o cérebro em até um ano, aponta estudo

Pesquisa do Instituto Karolinska, na Suécia, mostra que a má qualidade do sono acelera o envelhecimento cerebral e aumenta o risco de demência, mas alerta que dormir demais também pode ser prejudicial à saúde

Notícias ao Minuto | 05:54 - 08/10/2025

 

