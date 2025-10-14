Cuidado! Não tome estes 6 tipos de medicamentos com café

© Shutterstock / Roman Samborskyi

A bebida que marca o início do dia para muita gente pode trazer diversos benefícios à saúde, mas combinar café com certos medicamentos pode gerar o efeito contrário ao desejado.

Em entrevista ao jornal The Independent, a farmacêutica Dipa Kamdar explicou que algumas substâncias podem interagir negativamente com a cafeína, potencializando seus efeitos estimulantes ou reduzindo a eficácia de certos remédios.

Medicamentos para gripe

A cafeína é um estimulante capaz de acelerar o sistema nervoso central. Já a pseudoefedrina, substância presente em muitos descongestionantes usados para tratar gripes e resfriados, também atua como estimulante.

Quando consumidas juntas, as duas substâncias podem intensificar sintomas como nervosismo, agitação, dor de cabeça, batimentos cardíacos acelerados e insônia. Além disso, estudos indicam que a combinação pode aumentar os níveis de açúcar no sangue, o que representa um risco especial para pessoas com diabetes.

Medicamentos para TDAH e asma

Misturar cafeína com remédios usados no tratamento do Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) ou da asma pode amplificar seus efeitos, já que muitos desses medicamentos têm estrutura química semelhante à da cafeína.

Entre os efeitos colaterais mais comuns estão aumento da frequência cardíaca e dificuldade para dormir.

Medicamentos para tireoide

O café também pode interferir na absorção da levotiroxina, medicamento usado no tratamento do hipotireoidismo. Segundo Kamdar, ingerir café logo após o remédio pode reduzir sua absorção em até 50%, comprometendo o efeito esperado.

Isso acontece porque o café acelera o trânsito intestinal, diminuindo o tempo de contato da medicação com o organismo e reduzindo a quantidade que chega à corrente sanguínea.

Entre os sintomas associados à má absorção estão cansaço, ganho de peso e maior suscetibilidade a resfriados.

Antidepressivos e antipsicóticos

De acordo com a farmacêutica, a interação entre cafeína e medicamentos para saúde mental é mais complexa. Antidepressivos como sertralina e escitalopram — pertencentes à classe dos inibidores seletivos da recaptação da serotonina — podem ter sua absorção reduzida pela cafeína, o que compromete a eficácia do tratamento.

Os efeitos indesejados dessa combinação incluem nervosismo excessivo, sonolência e confusão mental.

Analgésicos

Analgésicos como aspirina e paracetamol muitas vezes já contêm cafeína em sua formulação. Beber café junto pode acelerar a absorção desses medicamentos, já que a cafeína aumenta a acidez e o esvaziamento do estômago.

Embora isso torne o efeito do remédio mais rápido, também eleva o risco de irritação estomacal e sangramentos.

Medicamentos para o coração

Misturar café com remédios para o coração pode elevar a pressão arterial e a frequência cardíaca, o que contraria o objetivo desses medicamentos, geralmente prescritos para controlar arritmias e estabilizar o ritmo cardíaco.

A cafeína pode ainda reduzir a eficácia do tratamento, embora isso não signifique que pessoas com doenças cardíacas precisem eliminá-la completamente da dieta. O ideal, segundo especialistas, é limitar a quantidade de cafeína consumida diariamente, seja por meio do café ou de outras bebidas energéticas.