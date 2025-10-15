O efeito secundário e pouco conhecido que a menopausa pode provocar

© Shutterstock

Com o aumento das discussões sobre o tema e a proximidade do Dia Mundial da Menopausa, celebrado em 18 de outubro, os efeitos colaterais dessa fase da vida têm se tornado cada vez mais conhecidos. Ondas de calor, insônia e alterações na libido são sintomas comuns, mas há outros menos divulgados, entre eles, um que pode afetar diretamente a visão.

De acordo com a médica oftalmologista Marcela Espinosa-Lagana, a menopausa pode impactar a saúde ocular. Em entrevista ao jornal britânico Huffington Post, ela destacou que muitas mulheres não percebem que essa fase pode afetar a visão. A especialista reforçou a importância de buscar ajuda, realizar exames regulares de vista e explorar opções de tratamento, em vez de sofrer em silêncio.

A vista cansada é uma das manifestações associadas à menopausa e à perimenopausa, fase de transição entre o período fértil e o fim da ovulação. Segundo o portal de saúde CUF, a perimenopausa é marcada por mudanças hormonais graduais que afetam diversas funções do organismo, inclusive os olhos.

Pesquisadores acreditavam que o problema estivesse ligado à queda dos níveis de estrogênio, mas estudos recentes sugerem que a causa pode estar na redução de andrógenos, como a testosterona. Sintomas oculares como ressecamento, irritação ou visão embaçada não devem ser ignorados, alerta a especialista. Outros sinais incluem coceira, sensação de queimação e maior sensibilidade à luz.

Para casos leves, a médica recomenda duas medidas simples. Aplicar uma compressa de flanela umedecida em água morna sobre os olhos ajuda as glândulas a produzirem óleos que lubrificam melhor a região. Também é indicado o uso de colírios lubrificantes para aliviar a secura.

Se os sintomas persistirem ou houver alteração no formato das pálpebras, a orientação é procurar um oftalmologista para avaliação e tratamento adequado.



