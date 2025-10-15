A regra do “não sabia” ensina como organizar a casa sem esforço; veja

© Shutterstock

A regra do “não sabia”, criada por Joshua Fields Millburn e Ryan Nicodemus, conhecidos como The Minimalists, é um método simples e eficaz para organizar a casa de maneira rápida e prática.

Se você tem caixas cheias de objetos antigos ou espaços dedicados a guardar coisas que raramente usa, sabe o quanto pode ser difícil encontrar algo ali. Essa é exatamente a situação que os autores querem ajudar a resolver.

Joshua e Ryan, descritos pela revista The New Yorker como profetas sinceros do anti-consumismo, criaram um blog que defende o estilo de vida minimalista. A partir dessa filosofia, desenvolveram algumas regras que ajudam a reduzir o excesso e viver com mais leveza. Uma delas é a chamada regra do “não sabia”.

A ideia é simples: identifique em sua casa todos os objetos que você não sabia que tinha. Segundo os criadores, se você nem lembrava da existência deles, é porque não precisa deles. A recomendação é se desfazer imediatamente desses itens.

Os autores explicam que pode haver exceções para objetos de valor sentimental, já que arrependimentos são naturais quando há apego emocional. Mas, no geral, os itens acumulados que ainda estão em bom estado podem ser doados ou vendidos em brechós e plataformas de segunda mão.

Os minimalistas defendem que esse estilo de vida é uma ferramenta poderosa para conquistar liberdade. Liberdade do medo, da culpa, das preocupações, da depressão e das armadilhas do consumo que dominam o cotidiano moderno.

Eles também esclarecem que o minimalismo não significa viver sem nada. Ter uma casa, um carro ou objetos que façam sentido é totalmente aceitável, desde que essas escolhas sejam feitas de forma consciente e com propósito.

Assim como uma casa precisa estar organizada, a vida também pede ordem. Para os autores, o minimalismo vai além da arrumação física. Inclui a organização emocional, financeira, digital, profissional e até nos relacionamentos e compromissos do dia a dia. É uma proposta de equilíbrio que busca eliminar os excessos visíveis e invisíveis para abrir espaço para o que realmente importa.





