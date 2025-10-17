Brasil está entre os países com mais cães do mundo

© <p>Getty Images</p>

Os cães são companheiros fiéis dos humanos há milênios, com um vínculo que remonta a aproximadamente 23.000 anos. Eles se juntaram aos humanos nas primeiras jornadas migratórias, caminhando ao lado deles por montanhas, desertos e mares. À medida que as pessoas se espalhavam pelo globo, os cachorros os seguiram. Eles alcançaram todos os continentes e se adaptaram às suas famílias humanas.

Em culturas antigas, eles eram adorados e reverenciados. Hoje, são amados membros da família, protetores e amigos. Essa conexão profunda resistiu ao teste do tempo, evoluindo de uma parceria de sobrevivência para um companheirismo emocional. Os cães realmente se tornaram nossos melhores amigos.

