Brasil está entre os países com mais cães do mundo

Os países mais amigáveis ​​aos cães, classificados

17/10/2025 21:00

Os cães são companheiros fiéis dos humanos há milênios, com um vínculo que remonta a aproximadamente 23.000 anos. Eles se juntaram aos humanos nas primeiras jornadas migratórias, caminhando ao lado deles por montanhas, desertos e mares. À medida que as pessoas se espalhavam pelo globo, os cachorros os seguiram. Eles alcançaram todos os continentes e se adaptaram às suas famílias humanas.

Em culturas antigas, eles eram adorados e reverenciados. Hoje, são amados membros da família, protetores e amigos. Essa conexão profunda resistiu ao teste do tempo, evoluindo de uma parceria de sobrevivência para um companheirismo emocional. Os cães realmente se tornaram nossos melhores amigos.

Nesta galeria, exploramos os países que abrigam o maior número de cães. Curioso? Clique para descobrir.

