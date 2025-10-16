Notícias ao Minuto
Como sua alimentação pode aumentar o risco de câncer de intestino

Acredita-se que a perturbação da microbiota intestinal esteja envolvida

16/10/2025 21:00 ‧ há 1 hora por Notícias Ao Minuto

Lifestyle

Ultraprocessados

A taxa de câncer colorretal em pessoas com menos de 50 anos de idade tem aumentado a um índice alarmante nos últimos anos. Embora avisos estejam sendo emitidos em alguns países pedindo que as pessoas façam exames antes da idade recomendada de 45 anos, cientistas e pesquisadores estão tentando descobrir a causa raiz do aumento desse tipo de câncer. Uma teoria sugerida é que aditivos alimentares, que têm crescido em uso na indústria alimentícia ao longo das décadas, podem ter algo a ver com isso. Mas há alguma evidência para apoiar isso?

Clique na galeria para descobrir se aditivos alimentares estão ligados ao aumento do câncer de intestino, doença que aflige a cantora Preta Gil.

