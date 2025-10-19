Chikungunya volta a atacar nos Estados Unidos

© <p>NL Beeld</p>

Autoridades de saúde confirmaram que um morador local testou positivo para o vírus chikungunya — o primeiro caso de transmissão da doença transmitida por mosquitos nos Estados Unidos desde 2019. No dia 14 de outubro, o Departamento de Saúde do Estado de Nova York informou que o vírus, que vem se espalhando pela China, Brasil e outras regiões do mundo, foi identificado em um residente do condado de Nassau, em Long Island.

A pessoa apresentou sintomas em agosto, após viajar dentro do país, mas sem ter saído dos Estados Unidos. Embora a origem exata da infecção ainda não tenha sido determinada, as autoridades suspeitam que o contágio tenha ocorrido por meio da picada de um mosquito. Até o momento, nenhum foco local de mosquitos testou positivo, e não há indícios de transmissão contínua.

A espécie de mosquito conhecida por transmitir o vírus está presente em algumas áreas da região metropolitana de Nova York, incluindo Long Island. No entanto, com a chegada do outono no Hemisfério Norte e as temperaturas mais baixas, esses insetos ficam menos ativos — o que faz com que o risco atual de transmissão seja considerado "muito baixo", segundo o comissário de Saúde James McDonald.

Muita gente ainda desconhece a chikungunya, um vírus geralmente encontrado em regiões tropicais e subtropicais. A infecção provoca febre, dores nas articulações, erupções na pele e outros sintomas semelhantes aos da gripe.

Ficou curioso? Clique na galeria a seguir para descobrir o que causa a doença, como é tratada e quais medidas podem ajudar a prevenir a infecção.

Leia Também: Os quatro signos que mais tendem a perdoar uma traição; está na lista?