Notícias ao Minuto
Procurar

Hábitos diários que envelhecem e você não percebeu

Veja lista de coisas que você deve evitar para retardar rugas e outros sinais da idade

Anterior Seguinte
Galeria

31 Fotos

Notícias ao Minuto

Galeria

© Shutterstock

Notícias Ao Minuto
15/10/2025 17:00 ‧ há 48 minutos por Notícias Ao Minuto

Lifestyle

Envelhecer

Existe uma obsessão mundial para parecer mais jovem. De fato, a indústria da beleza é bilionária e que continua crescendo. No entanto, há vários costumes do dia a dia que podem estar acelerando o processo de envelhecimento e talvez você nem tinha percebido ainda. Por isso, temos uma lista de coisas que você deve evitar para retardar rugas e outros sinais indesejáveis da idade e que vão fazer você economizar muito dinheiro!

Na galeria, descubra quais os hábitos que podem acelerar o envelhecimento.

Partilhe a notícia

Mais lidas

1

lifestyle

Signos

O par ideal para cada signo do zodíaco! Descubra o seu

2

lifestyle

Envelhecimento

Tem mais de 50 anos? 11 alimentos que deve comer para proteger a saúde

3

lifestyle

Alimentos funcionais

Alimentos funcionais: o que são e como ajudam a prevenir doenças

4

lifestyle

Pressão arterial

Médicos revelam hábitos eficazes para controlar a pressão arterial

5

lifestyle

Mal súbito

Mal súbito: entenda as causas, sintomas e como agir em emergências