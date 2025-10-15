Cirurgia de catarata melhora sono e saúde, diz pesquisa

© Shutterstock

O sono alterado é um grave problema mundial de saúde pública. No Brasil, 58,6% da população com 60 anos ou mais têm alguma dificuldade para dormir. A informação é de um levantamento transversal da FIOCRUZ (Fundação Oswaldo Cruz) em que participaram 6,9 mil brasileiros nesta faixa etária que referiram: insônia, dificuldade para dormir, má qualidade de sono e sonolência diurna.

A boa notícia é que uma pesquisa realizada em Nara (Japão), publicada no JAMA Ophthalmology, periódico da AAO (Academia Americana de Oftalmologia), mostra que a cirurgia de catarata melhora a visão e diminui o risco de outras condições frequentes nas pessoas com 60 anos ou mais. O oftalmologista Leôncio Queiroz Neto, diretor executivo do Instituto Penido Burnier de Campinas, afirma que isso acontece porque a catarata é muito mais que visão embaçada. Quando o cristalino fica opaco, menos luz azul natural do dia chega à retina, pontua. Resultado: diminui a produção de melanopsina, um fotopigmento encontrado nas células ganglionares da retina.

“É a melanopsina que detecta a luz para regular nosso relógio biológico ao ciclo do dia e promover o estado de vigília. Com a chegada da noite, comenta, é a melatonina, hormonio do sono que entra em cena para relaxarmos. Portanto se a quantidade de luz que penetra em nossos olhos não é suficiente todo nosso organismo sofre consequências”, diz. O oftalmologista ressalta que a falta de sono também aumenta produção de radicais livres, reduz os mecanismos antioxidantes da glutationa e da catalase que protegem o cristalino.

A Pesquisa

A pesquisa realizada no Japão reuniu um total de 169 participante.: Desses 57,4% ou 97 eram homens e 42,6% ou e 72 eram mulheres com idade média de 75 anos. Todos os selecionados tinham catarata avançada sem outras comorbidades que pudessem interferir na cirurgia, entre elas: opacidade na córnea, glaucoma ou outra doença ocular que pudesse interferir no resultado da cirurgia. Todos foram operados e comparados a um grupo controle do quanto excretavam de melatonina pela urina três meses após a cirurgia. Na comparação os pesquisadores notaram que o exame de urina dos operados apresentou o dobro da melatonina que a encontrada no grupo controle, uma evidência de que a cirurgia de catarata melhora a visão e a saúde sistêmica. “Isso porque, a falta de sono decorrente da falta de melatonina predispõe ao ganho de peso, elevação da glicemia e doenças cardiovasculares”, afirma Queiroz Neto.

Por que algumas pessoas não perdem o sono?

Queiroz Neto afirma que Medicina não é Matemática. Cada paciente tem particularidades fisiológicas, comportamentais e genéticas que interferem no desenvolvimento das doenças. "A catarata que mais interfere no sono é a nuclear porque bloqueia mais a passagem de luz pelo cristalino. Já a catarata subcapsular e a cortical permitem que mais luz penetre nos olhos e por isso têm menor impacto na qualidade do sono. Além disso, em algumas pessoas o núcleo supraquiasmático que regula nosso relógio biológico tem maior plasticidade para se adaptar a diferentes alterações de luminosidade. Outro fator é a maior exposição ao sol nas primeiras horas do dia que estimula a produção de melatonina e até o uso de moduladores do sono".

Quais os sintomas da catarata?

A maioria das pessoas não percebem a catarata logo no início devido à capacidade de adaptação de nosso cérebro. Os principais sintomas elencados pelo oftalmologista são:

• Troca frequente de óculos e visão embaçada;

• Perda da visão de contraste, especialmente em ambientes com pouca luz;

• Fotofobia;

• Alterações na percepção de cores;

• Dificuldade para dirigir à noite.

Como saber se está na hora de operar?

Não existe ‘idade certa’ para operar e a catarata subcapsular causa mais fotofobia e por isso precisa ser operada antes sugere Queiroz Neto. Os sinais de que está na hora de operar é a dificuldade em exercer atividades corriqueiras como ler um livro, usar o computador ou celular ou dirigir.

Como é feita a cirurgia e quais os riscos?

A cirurgia de catarata é uma das mais praticadas o mundo e também uma das mais seguras. “O maior risco é uma infecção generalizada no globo ocular como ocorreu em uma pequena cidade doo estado durante o último mutirão, mas em salas cirúrgicas bem esterilizadas a possibilidade disso acontecer praticamente não existe", afirma Queiroz Neto.

"A cirurgia é realizada com aplicação de um colírio anestésico e sedação que torna o procedimento bastante tranquilo para o paciente. Fazemos um corte de 2 mm no canto da córnea por onde aspiramos o cristalino opaco e inserimos a lente dobrada que se abre no saco capsula, local onde o cristalino natural fica apoiado. O mais importante é seguir as recomendações médicas e não falhar no uso dos colírios prescritos para não correr risco," finaliza.

