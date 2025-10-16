Por que o ex parece mais atraente depois do fim da relação

© Shutterstock

Terminou um relacionamento e, mesmo assim, ainda se pega pensando no ex, relembrando os bons momentos e se perguntando se realmente terminar foi a decisão certa? A psicologia tem uma explicação para isso. O fenômeno é conhecido como “rosy retrospection”, ou, em tradução livre, “retrospectiva cor-de-rosa”.

Essa tendência leva muitas pessoas a idealizarem o passado e a enxergarem o antigo parceiro sob uma luz mais favorável do que a realidade justificaria. É comum, por exemplo, olhar fotos antigas e achar que o ex está mais atraente ou sentir uma saudade repentina de momentos que, na época, nem eram tão bons assim.

Segundo especialistas ouvidos pelo site Ahead, o fenômeno é resultado de um processo emocional e cognitivo complexo que ocorre após o fim de um vínculo afetivo. Em outras palavras, não é apenas imaginação: o cérebro realmente cria uma narrativa mais agradável do passado para atenuar a dor da perda.

Entre os fatores que explicam esse comportamento está a chamada memória seletiva. Com o tempo, o cérebro tende a filtrar lembranças negativas e destacar as positivas. Esse mecanismo funciona como uma espécie de defesa emocional, ajudando a amenizar o sofrimento. Quando as frustrações do dia a dia da relação deixam de existir, o que fica em evidência são as boas lembranças e, com elas, a sensação de arrependimento.

Outro aspecto é a valorização do que é inacessível. Assim que o ex se torna alguém fora de alcance, o cérebro passa a vê-lo como mais interessante. É o velho efeito do fruto proibido: a ausência desperta uma atração que, em muitos casos, não existia com tanta força antes.

A solidão também tem um papel importante. Em momentos de vazio emocional, o cérebro tende a comparar a situação atual, em que se está sozinho, com o conforto afetivo que existia na relação anterior, mesmo que ela fosse conturbada.

A incerteza em relação ao futuro também pesa. O cérebro prefere o que é familiar, mesmo que imperfeito, a algo novo e incerto. Essa tendência de buscar segurança no que já se conhece faz com que o antigo relacionamento pareça mais seguro e desejável.

Superar o fim de uma relação exige consciência e intenção. Quando se perceber lembrando apenas dos bons momentos, tente equilibrar a balança e recordar também os motivos que levaram ao término. Pergunte a si mesmo se está se lembrando da relação inteira ou apenas das partes boas.

O passo seguinte é redirecionar o foco para si. Invista tempo e energia em seu próprio crescimento e bem-estar. Em vez de revisitar o passado idealizado, fortaleça sua autoestima e construa uma visão mais realista do que viveu e do que merece viver daqui para frente.