Feridas persistentes e manchas vermelhas podem indicar câncer de boca

Apesar de ser considerado um câncer silencioso, o câncer de boca apresenta sinais que podem surgir ainda nos estágios iniciais, especialmente durante as refeições. A dificuldade para engolir é um dos sintomas mais comuns, mas costuma aparecer em fases mais avançadas, quando o tumor já compromete parte da cavidade oral.

“O crescimento do tumor interfere na movimentação da língua, o que pode dificultar ações simples como falar, mastigar e engolir”, explica a oncologista Andressa Teruya Ramos, em entrevista ao Metrópoles.

Nos estágios iniciais, o câncer de boca pode se manifestar por meio de pequenas placas avermelhadas ou esbranquiçadas que muitas vezes passam despercebidas. Segundo a médica, nem sempre a doença é visível a olho nu e pode surgir nos lábios, gengivas, bochechas, céu da boca ou na região embaixo da língua.

Entre os principais sintomas estão feridas que não cicatrizam por mais de 15 dias, dor ou sangramento persistente, dificuldade para mastigar ou engolir, sensação de nódulo no pescoço, rouquidão prolongada e mau hálito constante.

De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (INCA), o câncer de boca é um dos tipos mais frequentes entre os homens no Brasil. A estimativa para o triênio 2023–2025 é de cerca de 16 mil novos casos por ano, sendo 11 mil em homens e 5 mil em mulheres.

Os principais fatores de risco são o tabagismo e o consumo excessivo de álcool, embora o papilomavírus humano (HPV) também tenha se tornado uma causa importante. O diagnóstico precoce é fundamental para o sucesso do tratamento, aumentando significativamente as chances de cura.

Especialistas recomendam visitas regulares ao dentista e atenção a qualquer alteração na mucosa oral. Lesões que não cicatrizam, mesmo sem dor, devem ser avaliadas por um profissional de saúde o quanto antes. Quanto mais cedo a doença for detectada, maiores são as chances de recuperação e menores os impactos funcionais e estéticos.