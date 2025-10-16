Lua em Leão traz virada de sorte para três signos do zodíaco

© Shutterstock

O alinhamento lunar desta quinta-feira (16) promete um dia de sorte e renovação para três signos do zodíaco. Segundo o site YourTango, a Lua Minguante em Leão traz uma mistura de reflexão, coragem e otimismo, favorecendo transformações e novos começos.

Touro entra em uma fase de libertação de antigas frustrações e percebe que o esforço começa a dar resultados. O momento pede confiança no fluxo natural da vida, sem forçar situações. Portas que antes pareciam fechadas começam a se abrir.

Leão vive um período de reconhecimento e fortalecimento do amor-próprio. A energia lunar no próprio signo desperta autoconfiança e atrai oportunidades alinhadas à essência dos leoninos. A autenticidade será o grande trunfo.

Aquário, por sua vez, encontra sorte nas relações. Conversas profundas e laços fortalecidos ganham destaque, assim como o cuidado com a saúde mental. Ao priorizar o bem-estar emocional, os aquarianos criam espaço para boas surpresas.

De acordo com os astrólogos, o dia 16 de outubro representa um convite à serenidade e à confiança. É o momento ideal para deixar o passado para trás e abrir caminho para uma nova fase de crescimento e equilíbrio.