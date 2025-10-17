Sabonete em barra ou líquido? Dermatologista diz qual faz mal

© <p>Getty Images</p>

Na hora do banho, a escolha entre sabonete líquido e sabonete em barra pode fazer mais diferença do que se imagina. Segundo o dermatologista norte-americano David Johnson, o uso diário de sabonetes em barra pode ser prejudicial, especialmente para pessoas que sofrem com pele seca, sensível ou irritada.



Em entrevista à revista Parade, o especialista afirmou que muitos sabonetes em barra disponíveis no mercado contêm perfumes intensos e agentes de limpeza agressivos que comprometem a barreira protetora natural da pele. “Trabalho há anos com pacientes que têm pele seca e irritada. Um hábito comum entre eles é o uso diário de sabonete em barra, sem saber que isso está agravando o problema”, explicou.

O dermatologista alerta que, ao danificar a camada externa da pele, o sabonete pode deixá-la mais seca, áspera e até provocar ou piorar condições como dermatite atópica (eczema). "Essa barreira é essencial para manter a hidratação e proteger contra agressões externas. Quando ela é comprometida, os efeitos aparecem rapidamente", acrescentou.

Para quem prefere sabonetes em barra, a recomendação é optar por versões mais suaves e com ingredientes hidratantes. “Produtos com manteiga de karité, glicerina, aveia coloidal ou óleos vegetais ajudam a manter a pele nutrida e menos suscetível ao ressecamento”, orienta o especialista.

A alternativa mais segura para quem tem pele sensível, segundo Johnson, continua sendo o sabonete líquido, formulado com pH equilibrado e menor concentração de fragrâncias.