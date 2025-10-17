Preguiça ou procrastinação? Saiba identificar o que está travando você

© iStock

No frenético ritmo da vida moderna, é comum encontrar pessoas exaustas, sempre aguardando o final de semana para dar uma pausa nas atividades obrigatórias da vida adulta. Com uma rotina ocupada demais, na lista de afazeres diários ou semanais fica cada vez mais comum, para alguns, deixar de lado tarefas importantes. Há quem chame de preguiça e há quem prefira o termo procrastinação, mas o que dizem os especialistas sobre esses comportamentos?



Psicóloga e coordenadora do curso de Psicologia da Unime Lauro de Freitas, Dora Teixeira Diamantino aponta que adiar a realização de uma tarefa nem sempre está relacionado à falta de organização do tempo, mas de gerenciamento de emoções. “Embora esses termos sejam frequentemente usados de forma semelhante, eles descrevem comportamentos distintos que podem exigir abordagens diferentes para serem vencidos. A palavra procrastinação é o adiamento deliberado de tarefas, frequentemente relacionadas a prazos ou objetivos importantes. Preguiça, por outro lado, é a falta geral de vontade ou motivação para realizar atividades, independentemente de sua importância”, esclarece a especialista.

Tarefas acumuladas podem gerar a sensação de sobrecarga, resultando em estresse e ansiedade que comprometem a produtividade e a qualidade na realização de uma tarefa pessoal, acadêmica ou profissional. “A procrastinação pode afetar relacionamentos interpessoais devido a compromissos não cumpridos e desorganização que desencadeiam a sensação de falta de controle. A longo prazo, esses hábitos podem levar a problemas de saúde mental e diminuição da autoestima”, alerta a docente.

Entender se você está lidando com procrastinação ou preguiça é crucial para aplicar as estratégias corretas e melhorar a produtividade e bem-estar. Confira as características e diferenças entre procrastinação e preguiça, e saiba como identificá-las.

PROCRASTINAÇÃO

As principais características incluem:

Sensação de culpa e ansiedade: Indivíduos que procrastinam muitas vezes sentem culpa ou ansiedade por não estarem cumprindo suas responsabilidades, mesmo que possam buscar distrações temporárias.

Conflito entre objetivos e ações: A procrastinação geralmente envolve um conflito entre o desejo de realizar uma tarefa e a dificuldade em iniciar ou concluir essa tarefa.

Busca por recompensas imediatas: A tendência de procrastinar está frequentemente ligada à preferência por recompensas instantâneas em vez de benefícios a longo prazo.

Estabeleça metas claras e divida tarefas grandes em etapas menores. Utilize técnicas como a técnica Pomodoro para aumentar a produtividade e reduzir a ansiedade.

PREGUIÇA

As principais características incluem:

Ausência de motivação: A preguiça se manifesta como uma falta de energia ou disposição para realizar qualquer tipo de tarefa, não apenas as importantes.

Desinteresse geral: A pessoa preguiçosa pode não se importar com as responsabilidades ou não sentir um senso de urgência para completá-las.

Preferência por inatividade: A preguiça é frequentemente associada a uma preferência por inatividade ou relaxamento em vez de atividades produtivas.

Encontre atividades que estimulem sua motivação e energia. Estabeleça uma rotina diária e busque formas de incorporar exercícios físicos para aumentar a disposição.