Chef ensina como preparar o bife perfeito em casa

Saber preparar carne da forma correta é essencial não apenas para garantir o sabor, mas também para a segurança alimentar. Kate Austen, chef vencedora de uma das edições do programa britânico Great British Menu, revelou ao Daily Mail os principais erros que as pessoas cometem ao cozinhar um bife.
Segundo a chef, um dos deslizes mais comuns é tirar a carne diretamente da geladeira e colocá-la na frigideira. Ela recomenda deixá-la atingir a temperatura ambiente antes do preparo, o que garante um cozimento mais uniforme, com textura e aparência melhores.
Outro erro frequente, segundo Kate, é usar uma frigideira que não esteja quente o suficiente. “A carne bovina é robusta e suporta altas temperaturas”, explica. O calor intenso é essencial para atingir a caramelização dourada e o sabor marcante que caracterizam um bom bife.