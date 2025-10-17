Notícias ao Minuto
Procurar

Os quatro signos que mais tendem a perdoar uma traição; está na lista?

Movidos pela emoção, empatia ou desejo de harmonia, alguns signos do zodíaco têm mais facilidade para perdoar e recomeçar, mesmo após uma decepção amorosa. Há quatro signos do zodíaco que têm o verdadeiro “dom” do perdão.

Os quatro signos que mais tendem a perdoar uma traição; está na lista?

© Shutterstock

Notícias ao Minuto
17/10/2025 12:30 ‧ há 1 hora por Notícias ao Minuto

Lifestyle

horóscopo

Quando o amor é colocado à prova, nem todos conseguem lidar da mesma forma com a dor da traição. Enquanto alguns rompem sem olhar para trás, outros acreditam que é possível recomeçar, reconstruir e dar uma nova chance. Segundo um artigo do Edital Concursos Brasil, há quatro signos do zodíaco que têm o verdadeiro “dom” do perdão.

 

Câncer (21 de junho a 21 de julho)
Emotivo e protetor, Câncer é um cuidador nato, profundamente ligado à família e aos laços afetivos. Mesmo com o coração partido, é capaz de perdoar — embora nunca esqueça completamente.

Peixes (20 de fevereiro a 20 de março)
Sensível e empático, Peixes sente as dores do outro e acredita no poder da segunda chance. Movido pela compaixão, prefere entender e acolher em vez de guardar rancor.

Libra (23 de setembro a 22 de outubro)
O signo da balança busca constantemente harmonia e justiça. Para evitar conflitos, Libra muitas vezes prefere perdoar a viver em desordem emocional — mesmo que isso signifique engolir alguns sapos.

Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)
O otimista do zodíaco não gosta de carregar mágoas. Sagitário acredita que o perdão liberta e prefere olhar para frente, transformando a dor em aprendizado.

Lua em Leão traz virada de sorte para três signos do zodíaco

Lua em Leão traz virada de sorte para três signos do zodíaco

Nesta quinta-feira (16), o alinhamento lunar promete boas energias para Touro, Leão e Aquário. A Lua Minguante em Leão favorece autoconfiança, novos começos e conexões positivas, marcando um momento de virada emocional e crescimento pessoal para esses três signos

Notícias ao Minuto | 23:00 - 16/10/2025

Partilhe a notícia

Mais lidas

1

lifestyle

Signos

O par ideal para cada signo do zodíaco! Descubra o seu

2

lifestyle

Envelhecimento

Tem mais de 50 anos? 11 alimentos que deve comer para proteger a saúde

3

lifestyle

Alimentos funcionais

Alimentos funcionais: o que são e como ajudam a prevenir doenças

4

lifestyle

Pressão arterial

Médicos revelam hábitos eficazes para controlar a pressão arterial

5

lifestyle

Mal súbito

Mal súbito: entenda as causas, sintomas e como agir em emergências