Os quatro signos que mais tendem a perdoar uma traição; está na lista?

Quando o amor é colocado à prova, nem todos conseguem lidar da mesma forma com a dor da traição. Enquanto alguns rompem sem olhar para trás, outros acreditam que é possível recomeçar, reconstruir e dar uma nova chance. Segundo um artigo do Edital Concursos Brasil, há quatro signos do zodíaco que têm o verdadeiro “dom” do perdão.

Câncer (21 de junho a 21 de julho)

Emotivo e protetor, Câncer é um cuidador nato, profundamente ligado à família e aos laços afetivos. Mesmo com o coração partido, é capaz de perdoar — embora nunca esqueça completamente.

Peixes (20 de fevereiro a 20 de março)

Sensível e empático, Peixes sente as dores do outro e acredita no poder da segunda chance. Movido pela compaixão, prefere entender e acolher em vez de guardar rancor.

Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

O signo da balança busca constantemente harmonia e justiça. Para evitar conflitos, Libra muitas vezes prefere perdoar a viver em desordem emocional — mesmo que isso signifique engolir alguns sapos.

Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

O otimista do zodíaco não gosta de carregar mágoas. Sagitário acredita que o perdão liberta e prefere olhar para frente, transformando a dor em aprendizado.