16 alimentos que ajudam a aliviar a constipação e regular o intestino

© Shutterstock

17/10/2025 13:30 ‧ há 30 minutos por Notícias ao Minuto

A obstipação é caracterizada pela dificuldade de evacuar ou pela incapacidade de fazê-lo de maneira regular, afetando pessoas de todas as idades. Esse problema pode ser causado por diversos fatores, como dieta pobre em fibras, falta de hidratação ou até mesmo questões de saúde.



De acordo com dietistas renomadas, como Sarah Anzlovar, Trista Best e Carrie Gabriel, alguns alimentos podem ser eficazes para melhorar o funcionamento do intestino e aliviar a constipação. Aqui estão os alimentos recomendados para manter a saúde intestinal em dia:

Batata doce – Rica em fibras, ajuda a regular o trânsito intestinal.

Ameixas – Conhecidas por suas propriedades laxantes naturais.

Sementes de chia – Excelentes fontes de fibras solúveis, que auxiliam na digestão.

Sementes de linhaça – Contêm ácidos graxos essenciais e fibras que promovem o bom funcionamento intestinal.

Kiwis – Além de ricos em vitamina C, são conhecidos por suas fibras e enzimas que estimulam a digestão.

Abacate – Rico em fibras e gorduras saudáveis, o abacate facilita a evacuação.

Grãos integrais – Como aveia, arroz integral e quinoa, ajudam a manter o intestino saudável.

Frutos cítricos – Laranjas, limões e tangerinas são ricos em fibra e ajudam a melhorar o movimento intestinal.

Óleo de hortelã – Pode ser usado para aliviar cólicas e melhorar a digestão.

Bananas – Uma excelente fonte de potássio e fibras, especialmente a banana verde, que é rica em amido resistente.

Feijão preto – Rico em fibras, o feijão auxilia na regulação do intestino.

Brócolis – Este vegetal é rico em fibras e antioxidantes que ajudam a digestão e o movimento do intestino.

Peras – Com alto teor de fibras, as peras são eficazes no combate à constipação.

Figos – Os figos têm propriedades laxantes naturais que facilitam a evacuação.

Abóbora – Rica em fibra solúvel, ela ajuda a regular o trânsito intestinal.

Vegetais com folhas verdes – Espinafre, couve e alface são ricos em fibras e ajudam na digestão.

Incorporar esses alimentos na dieta diária pode ser uma solução eficaz para melhorar o funcionamento intestinal e combater a obstipação. Lembre-se sempre de manter uma boa hidratação e praticar atividades físicas regularmente para um intestino saudável.