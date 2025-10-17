Notícias ao Minuto
Sinais de que você pode ser um masoquista emocional

Aqui estão os sinais de que você está muito ligado à sua própria dor

17/10/2025 17:00

Você sabe o que significa a palavra "masoquista"? Essencialmente define alguém que sente prazer através da própria dor. Algumas pessoas recebem gratificação íntima por ações dolorosas e/ou humilhantes, mas estas são, em sua maioria, consensuais e dizem respeito a uma área específica da vida dessas pessoas. E o mais importante: essas ações não afetam as pessoas ao seu redor.

Masoquistas emocionais, por outro lado, são pessoas que se sentem mais confortáveis sendo miseráveis e que, por isso, fazem tudo o que podem para se entregar à negatividade, sem nem perceberem. Pessoas com uma personalidade auto-destrutiva não só vivem vidas emocionalmente dolorosas, mas também afetam a vida das pessoas ao seu redor. Clique na galeria a seguir e descubra os sinais que indicam se você é um masoquista emocional.

