Que chá é este? A bebida que pode "curar todos os males"

O chá faz parte de muitas culturas e o seu consumo não é por acaso. Japão, Marrocos, Índia, Tailândia, Malásia e até nas tradições britânica e portuguesa, o chá tem lugar de destaque. Depois da água, essa é uma das bebidas mais simples e saudáveis para o dia a dia.

O estudo “O papel do chá no gerenciamento de fatores de risco cardiovascular: benefícios potenciais, mecanismos e estratégias intervencionistas”, publicado no Frontiersin, descobriu que “a bebida quente favorita da Grã-Bretanha pode realmente ajudar a proteger o coração e a reduzir o risco de ataque cardíaco”.

Tim Bond, conhecido como “cientista do chá”, afirmou que esses benefícios do chá para o coração já eram “conhecidos há muitos anos”.

Essa pesquisa mais recente destaca, em especial, os motivos pelos quais o chá faz bem ao coração, ressaltando o rico teor de polifenóis – compostos orgânicos normalmente encontrados em plantas. Esses compostos são conhecidos por suas propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias.

Entre a grande variedade de chás, o chá preto teve papel de destaque nesse estudo, demonstrando ser o mais benéfico para a redução da pressão arterial, justamente devido ao alto teor de propriedades antioxidantes, identificadas como “benéficas” também para a redução do colesterol.

Para o pesquisador, beber chá pode ser “pensar no futuro” e antecipar possíveis problemas de saúde. “Este é o melhor remédio” para prevenir tratamentos farmacêuticos, enfatizou, reforçando os benefícios do consumo diário para manter o coração em perfeitas condições.

Se você tiver uma enxaqueca, desconforto abdominal ou simplesmente sede, beba chá! “Para grandes males, grandes remédios.” Mesmo que não tenha nenhuma doença associada, beba! Pode estar prevenindo problemas futuros, concluiu o especialista.

