Como conservar ervas frescas por mais tempo (sem deixá-las murchar)

© iStock

Desperdiçar ervas frescas que murcham poucos dias após a compra é uma frustração comum. Mas, segundo chefs e especialistas em culinária, há formas simples e eficazes de prolongar a vida de ingredientes como salsa, coentro, hortelã e manjericão.

Uma das dicas mais populares entre cozinheiros profissionais é armazenar as ervas como se fossem flores: coloque os talos em um recipiente com um pouco de água no fundo e guarde na geladeira. Antes disso, corte as bases dos caules e retire folhas murchas ou descoloridas. O site Serious Eats recomenda ainda cobrir o recipiente levemente com um saco plástico para criar um ambiente úmido e fresco.

No caso do manjericão, o cuidado é diferente. Ele deve ser mantido em temperatura ambiente, também com os talos em água, como um buquê, mas fora da luz solar direta — o frio da geladeira pode danificar as folhas.

Outro truque eficiente é o uso do papel-toalha úmido. A técnica, muito difundida entre usuários do Reddit e aprovada por chefs como Jamie Oliver, consiste em envolver as ervas levemente úmidas em papel-toalha e guardá-las em um saco plástico dentro da geladeira. Isso mantém a umidade ideal e evita o ressecamento.

Para quem prefere uma alternativa de longo prazo, é possível picar as ervas e congelá-las em formas de gelo com um pouco de azeite ou água. O método preserva o sabor e facilita o uso em receitas.

Com essas práticas simples, é possível conservar ervas frescas por semanas e evitar o desperdício mantendo o sabor e o aroma sempre à mão para suas preparações.