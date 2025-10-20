Notícias ao Minuto
Procurar

Como conservar ervas frescas por mais tempo (sem deixá-las murchar)

Cortar as bases dos talos, armazenar em água e usar papel-toalha úmido são alguns dos truques que ajudam a manter salsa, coentro, hortelã e outras ervas frescas por semanas — e evitar o desperdício na geladeira

Como conservar ervas frescas por mais tempo (sem deixá-las murchar)

© iStock

Notícias ao Minuto
20/10/2025 06:10 ‧ há 1 hora por Notícias ao Minuto

Lifestyle

Ervas

Desperdiçar ervas frescas que murcham poucos dias após a compra é uma frustração comum. Mas, segundo chefs e especialistas em culinária, há formas simples e eficazes de prolongar a vida de ingredientes como salsa, coentro, hortelã e manjericão.

 

Uma das dicas mais populares entre cozinheiros profissionais é armazenar as ervas como se fossem flores: coloque os talos em um recipiente com um pouco de água no fundo e guarde na geladeira. Antes disso, corte as bases dos caules e retire folhas murchas ou descoloridas. O site Serious Eats recomenda ainda cobrir o recipiente levemente com um saco plástico para criar um ambiente úmido e fresco.

No caso do manjericão, o cuidado é diferente. Ele deve ser mantido em temperatura ambiente, também com os talos em água, como um buquê, mas fora da luz solar direta — o frio da geladeira pode danificar as folhas.

Outro truque eficiente é o uso do papel-toalha úmido. A técnica, muito difundida entre usuários do Reddit e aprovada por chefs como Jamie Oliver, consiste em envolver as ervas levemente úmidas em papel-toalha e guardá-las em um saco plástico dentro da geladeira. Isso mantém a umidade ideal e evita o ressecamento.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Jamie Oliver (@jamieoliver)

Para quem prefere uma alternativa de longo prazo, é possível picar as ervas e congelá-las em formas de gelo com um pouco de azeite ou água. O método preserva o sabor e facilita o uso em receitas.

Com essas práticas simples, é possível conservar ervas frescas por semanas e evitar o desperdício mantendo o sabor e o aroma sempre à mão para suas preparações.

16 alimentos que ajudam a aliviar a constipação e regular o intestino

16 alimentos que ajudam a aliviar a constipação e regular o intestino

Especialistas em nutrição indicam alimentos ricos em fibras e nutrientes que estimulam o bom funcionamento intestinal, como batata-doce, ameixa, chia, kiwi e abacate. Hidratação e atividade física também são fundamentais para prevenir a obstipação

Notícias ao Minuto | 13:30 - 17/10/2025

Partilhe a notícia

Mais lidas

1

lifestyle

Exercício

Fica sentado o dia todo? As quatro maneiras de 'reverter os danos'

2

lifestyle

Cabelo

Cabeleireiro de Lady Gaga ensina a lavar o cabelo do jeito certo

3

lifestyle

Ervas

Como conservar ervas frescas por mais tempo (sem deixá-las murchar)