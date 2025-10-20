Cabeleireiro de Lady Gaga ensina a lavar o cabelo do jeito certo

© Shutterstock

Sam McKnight, um dos cabeleireiros mais renomados do mundo, conhecido por cuidar dos fios de ícones como a princesa Diana e Lady Gaga, compartilhou suas principais dicas para lavar o cabelo corretamente e evitar erros comuns que comprometem a saúde e a aparência dos fios.

Antes de tudo, segundo o especialista, é essencial garantir que o cabelo esteja completamente molhado antes da aplicação do xampu. Se o xampu não fizer espuma, não é necessário adicionar mais produto, e sim mais água. McKnight explica que o ideal é esfregar o xampu entre as mãos antes de aplicar e concentrar a massagem no couro cabeludo. Ao enxaguar, o produto já limpará o comprimento naturalmente. Ele alerta ainda que a água deve ser morna, nunca quente, para evitar irritações e ressecamento.

Outro ponto importante é a qualidade da água. De acordo com McKnight, a chamada “água dura”, rica em minerais como cálcio e magnésio, pode deixar o cabelo opaco e áspero. O cabeleireiro recomenda o uso de filtros de chuveiro que ajudam a equilibrar a composição da água, removendo ferro, chumbo e cloro.

Se mesmo após a lavagem o cabelo parece sem vida, o problema pode estar em hábitos incorretos. Entre os erros mais comuns estão não enxaguar bem, usar o xampu inadequado para o tipo de cabelo e aplicar condicionador muito próximo da raiz. O especialista orienta que o condicionador seja usado apenas no comprimento e nas pontas, a menos que o cabelo esteja extremamente seco.

Para McKnight, o uso de condicionador é indispensável. Ele afirma que o produto dá brilho, maciez e facilita o desembaraço. Após o banho, o cabeleireiro recomenda secar os fios suavemente com uma toalha, sem friccionar, e usar um pente de dentes largos para desembaraçar com cuidado. Segundo ele, se o cabelo estiver encharcado, o produto não será absorvido corretamente.

Quem sofre com oleosidade também pode recorrer a soluções simples. McKnight sugere o uso de xampu com sabão preto, vinagre de maçã como enxágue final e receitas naturais como enxágue de hortelã, casca de laranja, máscara de limão ou argila verde. O bicarbonato de sódio também pode funcionar como xampu seco em situações de emergência.

Esses cuidados, segundo o especialista, fazem diferença no brilho, na força e na vitalidade dos fios e ajudam a manter o cabelo bonito e saudável por mais tempo.