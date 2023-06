Vídeos mostram violência do tornado que devastou cidade no Texas

Um poderoso tornado causou devastação na cidade de Perryton, no estado do Texas, na quinta-feira. Três pessoas perderam a vida e outras duas estão desaparecidas. O chefe do departamento de bombeiros local, Paul Dutcher, informou que o número de feridos pode chegar a cerca de cem.

De acordo com a ABC News, muitas das vítimas foram levadas para unidades hospitalares, algumas com ferimentos leves e outras em estado crítico. As áreas norte e leste da cidade foram especialmente afetadas, com a destruição de várias autocaravanas e torres de telecomunicações.

As imagens na galeria acima ilustram a extensão dos danos na cidade.

Na quinta-feira, aproximadamente 21 milhões de pessoas nos estados do Colorado (oeste) e Kansas (centro-oeste) estavam sob alerta de mau tempo.

De acordo com a emissora local ABC7, pelo menos três tornados foram avistados em Perryton por volta das 17h00.

Leia Também: Coreia do Norte responde a exercício de Seul e volta a lançar mísseis