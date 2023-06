Vídeo mostra resgate dramático após carro cair no oceano

Uma unidade aérea da Califórnia, nos Estados Unidos, foi enviada na semana passada para ajudar a resgatar uma mulher cujo carro tinha caído no Oceano Pacífico.

A missão de resgate foi filmada pelo chefe da tripulação, John Burt, com auxílio de uma GoPro acoplada ao capacete.



A jovem de 18 anos, de Ojai, na Califórnia, conduzia na Pacific Coast Highway em 9 de junho quando perdeu o controle do carro, disse a Patrulha Rodoviária da Califórnia num comunicado.



Quando a unidade chegou ao local, Burt baixou um cabo em direção à jovem de 18 anos, que momentos antes havia escapado do seu carro capotado, que balançava nas ondas. Estava a 40 metros.

Nos minutos seguintes, um paramédico selou-a numa bolsa de resgate e Burt levou-a para o helicóptero por segurança. “Ser capaz de sair do veículo de cabeça para baixo na água foi mais notável do que qualquer coisa que fizemos”, disse Burt ao The Washington Post.

Pode ver tudo no vídeo acima.

