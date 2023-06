Sunak flagrado tirando sarro de mulheres transgênero em festa

O primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, foi ‘flagrado’ tirando sarro de mulheres transgênero numa festa do chamado Comité 1922, o conselho dos deputados conservadores que organiza as eleições para a liderança dos 'tories', no dia 5 de junho.

Nas imagens, divulgadas pelo meio LGBTQ+ Pink News, o chefe do governo britânico ironiza o fato de o líder dos Liberais Democratas, Ed Davey, apoiar os direitos das pessoas transgênero, declarações que são recebidas com risos entre o grupo de deputados do Partido Conservador que ali se encontrava.

“Mostra o seu espetacular erro de julgamento e o porquê de ser completamente incapaz de liderar o nosso país”, diz o primeiro-ministro, no vídeo filmado sem que perceba.

Segundo o Pink News, o chefe do Governo poderia estar se referindo ao líder trabalhista Keir Starmer, que também esteva sendo criticado por apoiar propostas para que as escolas pudessem ‘expor’ alunos transgênero aos pais.

“Durante o mesmo período, devem ter notado que Ed Davey esteve muito ocupado. Como eu, podem ver que ele estava a tentar convencer a todos que as mulheres claramente têm pênis”, disparou, antes de dizer que “todos sabem que sou um grande apologista de que todos estudem matemática até aos 18 anos, mas parece que temos de focar-nos na biologia”.

Here is wide video with PN logo. This can only be used with PN logo visible throughout and reference to PN in the lead in/copy as well as linking back to our article in web copy. Will share vertical vid next with same conditions pic.twitter.com/Xmq8cWq1bZ — Nic Keaney (@NicKeaney) June 18, 2023

O deputado conservador que compartilhou o vídeo com o Pink News considerou que as declarações proferidas pelo primeiro-ministro são “deprimentes”, apontando que “não se faria piadas sobre outras pessoas marginalizadas da forma que ele fez sobre pessoas transgênero”.

“Houve risos, e alguns participantes mais jovens pareciam visivelmente desconfortáveis”, complementou.

Vale lembrar que Sunak indicou, no início do mês, que pretendia reescrever a Lei da Igualdade para barrar mulheres transgênero de espaços do mesmo sexo, incluindo banheiros e competições esportivas.

Além disso, o primeiro-ministro vetou, em janeiro, um projeto-lei para facilitar o processo de mudança de género a partir dos 16 anos na Escócia.

Durante um debate do Partido Conservador, em agosto passado, o chefe do Governo respondeu um taxativo “não”, quando questionado se mulheres transgênero são mulheres.