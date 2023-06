Andrew Tate é acusado de tráfico humano, estupro e crime organizado

O ex-pugilista de 36 anos, Andrew Tate, foi acusado por um tribunal romeno de estupro, tráfico de pessoas e de pertencer a uma rede de crime organizado com o objetivo de explorar sexualmente mulheres, de acordo com informações divulgadas pelo The Guardian nesta segunda-feira.

Além de Andrew Tate, o irmão da estrela das redes sociais, Tristan, e outros dois suspeitos de nacionalidade romena, também serão levados a julgamento.

O grupo enfrenta acusações de exploração sexual de sete mulheres. Andrew é ainda suspeito de ter cometido estupro contra uma delas, enquanto Tristan é acusado de incitar a violência por parte de terceiros.

