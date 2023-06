Criança de 7 anos mata outra de 5 a tiro nos Estados Unidos

Na segunda-feira, uma criança de 7 anos acidentalmente disparou um tiro que acabou matando outra criança de 5 anos em uma casa no Kentucky, nos Estados Unidos.

De acordo com uma investigação inicial, divulgada pela NBC News nesta terça-feira, o tiroteio foi considerado acidental, conforme comunicado da polícia.

Apesar dos esforços de socorro, a criança acabou falecendo no local.

Uma investigação continua em andamento.

A reportagem informa que dados do grupo de defesa Everytown for Gun Safety revelam que, desde o início do ano, ocorreram mais de 150 casos de tiroteios não intencionais envolvendo crianças nos Estados Unidos.

