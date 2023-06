Explosão de gás no centro de Paris. Há vários prédios em chamas

Uma explosão de gás ocorreu em um bairro no centro de Paris, resultando em um incêndio que afetou diversos edifícios, conforme relatado pelas autoridades municipais. A polícia de Paris solicitou às pessoas que evitem a área.

"Um incêndio está em andamento na rua Saint-Jacques, no 5º arrondissement de Paris. Os bombeiros de Paris estão no local. Por favor, não interfiram em suas operações e evitem a região", declarou o ministro do Interior francês, Gerald Darmanin. O incidente ocorreu nas proximidades do Jardin Du Luxembourg e da Universidade Sorbonne.

As primeiras imagens mostram danos consideráveis, porém ainda não há informações sobre o número de pessoas afetadas.

NOTÍCIA EM ATUALIZAÇÃO

