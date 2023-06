Mulher grávida morre após tiro acidental disparado pelo filho de 2 anos

Um menino de 2 anos acidentalmente atirou e matou sua mãe, que estava grávida de oito meses, na casa da família em Ohio, Estados Unidos. A polícia confirmou o incidente, que ocorreu na semana passada, revelando que o menino encontrou a arma do pai em uma gaveta.

De acordo com o New York Post, citando a estação de TV WOIO, a vítima, Laura Ilg, de 32 anos, ligou para o número de emergência após ser atingida, relatando que seu filho tinha puxado o gatilho da arma acidentalmente, acertando-a nas costas.

A mulher foi encontrada gravemente ferida junto com o filho no andar de cima da casa. As autoridades tiveram que arrombar a porta da frente da residência para entrar.

Laura, que estava grávida de 33 semanas, foi levada ao hospital, onde foi realizada uma cesariana de emergência, mas o bebê não sobreviveu.

A mulher também faleceu algumas horas depois devido aos ferimentos causados pelo tiro.

Segundo a polícia, o marido da vítima costumava guardar a arma em um criado-mudo ao lado da cama do casal. Acredita-se que um dos portões de segurança instalados na casa tenha sido deixado aberto, permitindo que o menino entrasse no quarto e encontrasse a arma.

Laura conseguiu dizer aos policiais que não sabia que seu filho estava brincando com a arma quando foi atingida.

No Facebook, o marido de Laura, que estava trabalhando quando o incidente ocorreu, compartilhou uma homenagem.

"Laura e nosso filho Talisen faleceram na sexta-feira. Não há palavras para descrever a dor e a perda que estou sentindo", escreveu. "Ela foi, é e sempre será o amor da minha vida", acrescentou.

O menino de dois anos está sob os cuidados do pai.

A polícia está conduzindo uma investigação em andamento.

