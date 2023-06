Violentada: Dois anos após mensagem no Facebook, Shannon quer justiça

O caso de Shannon Keeler tem quase dez anos, mas continua sendo motivo de investigação - e indignação - nos Estados Unidos e, segundo as autoridades, também fora do país.

Tudo começou em dezembro de 2013, quando a jovem foi vítima de estupro no campus da Universidade de Gettysburg College, no estado da Pensilvânia. De acordo com relatos internacionais, a jovem enviou uma mensagem aos amigos pouco antes do suspeito, Ian T. Cleary, fugir, e logo em seguida procurou a polícia.

Segundo a imprensa norte-americana, as autoridades sempre demonstraram relutância em registrar a queixa, mesmo após a descoberta, em 2020, de mensagens enviadas pelo suspeito. "Então, eu te estuprei", dizia a mensagem.

A CBS relata que foi somente após a publicação de uma reportagem pela Associated Press sobre essa hesitação que a polícia acabou registrando a denúncia.

Agora, a advogada de Keeler questiona por que o homem, atualmente com 30 anos, ainda não foi preso. "Como ele se sustenta? Como ele consegue viajar sem ser detido? Ele possui uma identidade falsa?", questionou Andrea Levy à CBS, acrescentando que o esforço que Keeler tem feito é imenso.

"Ela teve que insistir e insistir... e ele simplesmente seguiu com a vida dele. É difícil medir o impacto que isso tem sobre ela como ser humano, assim como sobre sua família e seu parceiro", acrescentou, enfatizando que há um "custo". "Há um custo humano. É a vida de alguém", concluiu.

A responsável também aponta como é possível que, em uma época em que as pessoas podem ser localizadas por meio de telefones celulares, câmeras de segurança e cartões de crédito, essa localização ainda não tenha sido feita.

De acordo com as autoridades norte-americanas, as buscas por esse homem ainda estão em andamento e foi emitido um alerta global pela Interpol, embora ele não esteja no banco de dados público.

Conforme o site ao qual ele pertencia, Ian T. Cleary trabalhou para a Tesla após deixar a universidade e posteriormente mudou-se para a França.

