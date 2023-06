Força Aérea do Canadá compartilha imagens das buscas pelo Titan

A Força Aérea canadense compartilhou na quarta-feira imagens de um voo da aeronave militar CP-140 Aurora, que está envolvida nas buscas pelo Titan.

A aeronave "está fornecendo recursos para as buscas na superfície e detecção acústica de objetos subaquáticos".

O mundo continua atento a todos os desenvolvimentos das buscas pelo submarino que desapareceu com cinco pessoas a bordo, quando seguia em direção aos destroços do Titanic, no Oceano Atlântico.

Vale lembrar que a comunicação com o submarino foi perdida 45 minutos após o início do mergulho no domingo à noite, horário local, informou a empresa OceanGate Expeditions, proprietária da embarcação e organizadora das viagens aos destroços do Titanic.

Os destroços do Titanic, que afundou após colidir com um iceberg em 1912, estão a uma profundidade de cerca de 3.800 metros e a uma distância de aproximadamente 640 quilômetros ao sul da ilha canadense de Newfoundland.

A comunicação foi perdida quando a embarcação estava a cerca de 700 quilômetros ao sul de São João da Terra Nova, de acordo com o Centro de Coordenação de Salvamento Conjunto do Canadá.

O submersível tinha uma reserva de oxigênio de 96 horas quando partiu para o mar, o que torna a operação uma corrida contra o tempo. O tempo está se esgotando, sendo cerca de 08h08 desta quinta-feira, horário de Brasília, para encontrar o Titan.

Leia Também: 'Titan'. Ex-produtor dos 'Simpsons' que já fez viagem "não está otimista"