Faz pausa para fumar e acaba com o pescoço partido (em três lugares)

O que ela pensava ser uma pausa no trabalho para relaxar e fumar um cigarro acabou por mudar a vida de Cary Edby, uma jovem britânica de 25 anos, que luta há quase quatro anos para voltar a ser quem era antes do acidente.

Em entrevista à imprensa britânica, Cary contou que tudo aconteceu em 2019, dias antes do Natal.

"Saí para fumar um cigarro, perdi o equilíbrio e dei uma cambalhota por cima de um muro", começou por dizer, acrescentando que quando caiu "não conseguia falar, nem mexer".

A queda de cerca de 3,6 metros fez com que não conseguisse sequer pedir ajuda. Cary só não morreu devido a uma hemorragia na cabeça porque dois estranhos passaram no local e chamaram imediatamente o serviço de emergência médica.

Após o resgate, que durou três horas, a jovem foi transportada para o Hospital William Harvey, nos arredores de Londres, onde os médicos descobriram que ela havia partido o pescoço em três locais diferentes. A probabilidade de ficar em uma cadeira de rodas era grande.

Cary foi então transferida para o King's College Hospital, em Londres, onde passou por uma cirurgia na coluna, na véspera de Natal. Desde então, teve uma "recuperação milagrosa", segundo os médicos.

Apesar de ter recuperado a mobilidade e até ter tido um filho em abril de 2022, a britânica ainda tem algumas sequelas do acidente. Sofreu uma redução de 50% na mobilidade do pescoço, o que faz com que tenha que virar todo o corpo para olhar para o lado, e sofre de dores crônicas que muitas vezes a deixam incapacitada.

Leia Também: OceanGate. Esposa de CEO desaparecido é descendente de vítimas do Titanic