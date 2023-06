Guarda Costeira dos EUA encontra campo de destroços perto do Titanic

A Guarda Costeira dos Estados Unidos informou hoje que encontrou um campo de destroços próximo ao Titanic, enquanto os socorristas procuram o submersível desaparecido com cinco pessoas a bordo. Com o esgotamento estimado do oxigênio a bordo do submersível, a Guarda Costeira dos EUA, com o apoio de vários aviões e navios, intensificou as buscas hoje para resgatar os cinco tripulantes.

As 96 horas previstas para a manutenção de oxigênio para os cinco tripulantes do Titan, que desapareceu no domingo no Atlântico Norte durante uma expedição aos destroços do navio Titanic, já se esgotaram. No entanto, especialistas reconhecem que essa é uma estimativa vaga e imprecisa, e o tempo de oxigênio pode variar consideravelmente de acordo com várias variáveis.

As autoridades esperam que os sons subaquáticos, que estão sendo continuamente monitorados, possam ajudar a restringir as operações de busca, cuja área de cobertura foi expandida para vários milhares de quilômetros.

No entanto, os especialistas envolvidos na busca destacam diversos obstáculos, desde a identificação da localização da embarcação até o alcance com equipamentos de resgate e, supondo que ela ainda esteja intacta, trazê-la à superfície.

Leia Também: Termina prazo estimado de oxigênio do submersível desaparecido no Atlântico