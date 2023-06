Tornados no Indiana deixam 700 mil casas sem luz. Imagens assustadoras

Vários tornados e tempestades atingiram diversos locais no estado de Indiana, nos Estados Unidos, no domingo, causando destruição.

Um dos vídeos compartilhados nas redes sociais mostra o momento em que um conjunto de casas é atingido por um desses tornados em Greenwood, com parte das estruturas residenciais sendo arrancadas.

As autoridades relataram que uma pessoa morreu quando um tornado derrubou uma casa no Condado de Martin. Segundo fontes internacionais citadas, outra pessoa ficou ferida e foi transportada de helicóptero para um hospital.

Além das casas destruídas, várias estradas ficaram bloqueadas devido à queda de árvores e detritos. Também houve registros de queda de granizo.

De acordo com as autoridades, mais de 700 mil residências ficaram sem energia elétrica.

O ex-vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, que foi governador do estado há mais de dez anos, recorreu ao Twitter para expressar apoio às pessoas afetadas.

"Nossos corações estão com as famílias afetadas pelo tornado em Greenwood, Indiana. Estamos rezando por todos os afetados, assim como pelos membros dos serviços de emergência", escreveu ele na rede social, onde também compartilhou um vídeo da destruição.

