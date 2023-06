Mulher mata motorista por engano ao pensar que estava sendo sequestrada

Uma mulher foi acusada de cometer um homicídio ao disparar fatalmente contra um motorista da Uber no Texas, EUA, por engano, acreditando que estava sendo sequestrada e levada para o México.

De acordo com a polícia norte-americana, citada pela Associated Press no sábado, Phoebe Copas encontra-se detida em El Paso, Texas, após ter sido acusada de homicídio na semana passada, pela morte de Daniel Piedra Garcia, de 52 anos.

O incidente ocorreu em 16 de junho, quando Piedra estava levando Copas para um local no extremo sudeste de El Paso. Durante o percurso, a mulher avistou placas de trânsito com a inscrição "Juarez, México".

Acreditando erroneamente que estava sendo sequestrada e levada para o México, uma vez que El Paso está localizada na fronteira entre os EUA e o México, Copas pegou uma pistola que estava em sua bolsa e disparou contra a cabeça de Piedra. Após o disparo, o veículo colidiu com as barreiras da autoestrada antes de parar.

A área onde o carro se acidentou "não estava próxima de uma ponte, porto ou qualquer outra zona com acesso imediato para viajar para o México", afirmou a polícia em um comunicado à imprensa.

Segundo as autoridades, antes de ligar para o 911, a mulher teria tirado uma foto do motorista após o tiroteio e enviado uma mensagem para o namorado. Copas, que é natural de Tompkinsville, Kentucky, estava visitando-o em El Paso, de acordo com a polícia.

Piedra ficou hospitalizado por vários dias até que a família decidiu retirá-lo do suporte de vida após os médicos informarem que não haveria recuperação.

Copas, cuja fiança está estabelecida em 1,5 milhões de dólares, inicialmente enfrentava acusações de agressão agravada. No entanto, a acusação foi alterada para homicídio após a morte de Piedra.

