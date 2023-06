Pais detidos após bebê de 8 meses morrer devido a overdose de fentanil

Os pais de um bebê de oito meses, que faleceu em 31 de maio, em Sarasota, na Flórida, Estados Unidos, foram detidos na semana passada após uma investigação concluir que a criança testou positivo para quantidades letais de fentanil.

Segundo o New York Post, citando o Gabinete do Xerife do Condado de Sarasota, os eventos ocorreram no final de maio. Uma investigação inicial indicou que o bebê, que estava sob os cuidados da mãe, foi encontrado inconsciente no sofá de casa e posteriormente levado ao hospital pelo pai e um amigo.

As autoridades alegam que a criança não foi examinada por mais de seis horas naquele dia, até que o pai retornou para casa do trabalho.

O relatório da autópsia revelou que o bebê estava morto há várias horas, de acordo com o escritório do xerife, e testou positivo para quantidades letais de fentanil.

Os pais foram detidos sem fiança e acusados de homicídio culposo de uma criança.

É importante ressaltar que o fentanil, um opioide sintético entre 50 e 100 vezes mais potente que a morfina, é misturado com outras drogas para aumentar seu efeito e é responsável por uma enorme crise de saúde pública nos Estados Unidos.

No ano passado, mais de 109.000 pessoas morreram por overdose no país, estabelecendo um novo recorde, e cerca de 75.000 dessas mortes foram atribuídas a opioides sintéticos, principalmente fentanil ou derivados.

