Titan: Jovem de 19 anos levava cubo de Rubik para bater um recorde no mar

A vítima mais jovem do Titan, o submarino desaparecido, estava com um cubo Rubik e desejava quebrar um recorde mundial ao completar o desafio no fundo do mar. A revelação foi feita pela mãe da vítima.

Suleman Dawood, de 19 anos, embarcou no submarino junto com seu pai, Shahzada, de 61 anos. Sabe-se que o jovem estava apreensivo com a viagem, que acabou tirando sua vida, mas ele concordou em ir para fazer companhia ao pai, já que era o fim de semana do Dia dos Pais.

A mãe revelou que seu filho, que era capaz de resolver um cubo de Rubik em 12 segundos, havia entrado em contato com o Guinness World Records antes de partir.

"Vou resolver o cubo de Rubik a 3.700 metros de profundidade no Titanic", teria dito antes de embarcar naquela que acabou sendo sua última aventura.

A mãe de Suleman, Christine, e sua irmã, Alina, estavam a bordo do Polar Prince, o navio que transportou o Titan até o local onde ele entrou na água, durante toda a operação de busca. Elas só retornaram à terra quando o Polar Prince atracou no porto, no sábado, após oito dias no mar.

Lembrando que o submarino com cinco ocupantes - Shahzada Dawood, Suleman Dawood, Hamish Harding, Paul-Henri Nargeolet e Stockton Rush (CEO da OceanGate) - desapareceu em 18 de junho. As buscas foram anunciadas no dia seguinte, 19 de junho, e em 22 de junho, a Guarda Costeira dos Estados Unidos informou que foram encontrados "destroços" perto da área onde os destroços do Titanic estão localizados, confirmando a morte dos ocupantes.

Acredita-se que o submarino tenha sofrido uma "implosão catastrófica" sem deixar sobreviventes, mas ainda não está claro se a implosão ocorreu no domingo ou nos dias seguintes.

Leia Também: Titan: Gravações de voz serão analisadas para descobrir o que aconteceu