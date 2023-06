"Se casou e ficou viúva em 10 minutos". Noivo morre após sair da igreja

Um noivo de Nebraska, nos Estados Unidos, faleceu na última segunda-feira enquanto ele e a noiva se preparavam para tirar fotos com a família e amigos, apenas uma hora após o início da cerimônia de casamento. Toraze Davis tinha 48 anos.

Segundo o WSAZ New Channel 3, o casal havia saído da Igreja Batista Ebenezer, em Omaha, Nebraska, após uma cerimônia considerada belíssima pelos amigos. Quando os recém-casados chegaram ao local escolhido para as fotos, o coração de Toraze simplesmente parou.

Um amigo da família que estava presente no casamento, Jewel Robeson, relatou que o noivo faleceu devido a um coágulo sanguíneo apenas uma hora após o início da cerimônia. No momento da tragédia, estavam presentes os filhos do casal, pais, familiares e todos os amigos.

Agora, todos estão unidos para ajudar Johnnie Mae Davis a enfrentar a perda do amor de sua vida. "Ela se casou e ficou viúva em um período de 10 minutos", comentou Robeson.

Foi criada uma página no GoFundMe para apoiar a viúva em sua perda, e também está sendo feita uma arrecadação de donativos na ECO Supportive Living, onde são realizados eventos para ajudar idosos e pessoas com deficiência a viver uma vida normal, com o intuito de cercar a amiga com amor e apoio nesse momento difícil.

