Jovem viaja para celebrar formatura e é encontrado carbonizado em fogueira

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Parker League, 18, saiu a passeio para celebrar a formatura de conclusão do ensino médio e foi encontrado morto em uma fogueira em uma área de deserto no Arizona, nos Estados Unidos.

O corpo de Parker League em uma fogueira foi descoberto pela polícia em 12 de junho. As informações são da emissora ABC.

League estava no Arizona para visitar amigos na cidade de Tempe. O jovem chegou ao local em 9 de junho e planejava retornar ao estado natal, Nebraska, no dia 12, quando foi achado sem vida.

Segundo a polícia, o corpo do estudante foi encontrado carbonizado. Os investigadores apuram o ocorrido.

"Ele estava visitando um amigo. A investigação continua para determinar se essa pessoa era conhecida da família. Precisamos apurar se era um amigo próximo ou alguém que ele conheceu", disse o porta-voz da polícia Joaquim Enriquez.

O irmão de Parker, Hunter League, disse que o estudante tinha saído de casa com endereço para ficar e lamentou o ocorrido. "Eu sabia que ele tinha uma casa para ficar no Arizona. Eu sabia que ele chegou lá. É difícil aceitar o ocorrido porque ele era o jovem mais legal do mundo."

Leia Também: "Adorava cerveja, mulheres e Mustangs". O honesto obituário que é viral