Suposto agressor sexual é flagrado com seis crianças dentro do carro

O caso ocorreu em julho de 2022. Jeremy Guthrie foi parado enquanto dirigia em uma rodovia no Novo México, EUA. Dentro do veículo, ele transportava seis crianças e várias garrafas de bebidas alcoólicas.

O homem de 41 anos afirmou que todos eram seus "amigos" e que tinham mais de 18 anos.

Jeremy, que apresentava discurso e comportamento confusos, foi submetido ao teste de alcoolemia e acabou sendo detido por dirigir sob efeito de álcool. Além disso, ele foi acusado de seis crimes de agressão sexual contra crianças.

Dentro do carro estavam duas irmãs gêmeas de 12 anos. Uma delas teria sido abusada e ficou grávida do homem, mas posteriormente sofreu um aborto, de acordo com o NY Post. Suspeita-se que Jeremy também tenha agredido sexualmente a outra irmã, pois foram encontradas várias mensagens enviadas por ele. O homem alegava "amar" as irmãs, as quais ele conheceu por meio do Snapchat.

Guthrie continua preso no Centro de Detenção Metropolitana de Albuquerque. Agora, foram divulgadas as imagens do dia em que ele foi abordado pela polícia e detido (que podem ser vistas acima).

Os pais das crianças foram ao local naquele dia para buscá-las.

