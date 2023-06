Cisnes invadem campo de papoilas e acabam viciados em ópio

Um grupo de cisnes na Eslováquia desenvolveu um vício em ópio após invadir um campo de papoilas, conforme relatado pelo DW News.

Segundo o jornal alemão, essas aves causaram prejuízos de milhares de euros aos proprietários das terras e agora estão sendo removidas manualmente para outras áreas livres de papoilas, uma vez que alguns cisnes já não conseguem mais voar.

O caso teve início no início de fevereiro, quando cerca de 200 cisnes pousaram no local e acabaram ficando "presos" após experimentarem a planta.

Além dos danos causados, os produtores estão preocupados com a toxicidade que as papoilas podem representar para os animais.

"Gradualmente, eles foram chegando. Hoje, já são mais de 200 cisnes", relatou o agricultor eslovaco Balints Pam, destacando que "toda a vagem da papoila é tóxica, exceto as sementes, mas os cisnes não sabem disso e acabam ficando intoxicados".

Swans in Slovakia found a poppy field and munched on the opium-producing plants to their hearts' content for months ? pic.twitter.com/RlhCpJxTis