Criança de 7 anos cai de balsa e morre junto com a mãe no Mar Báltico

Uma criança de sete anos que caiu para fora de uma balsa de passageiros que seguia no Mar Báltico e a sua mãe, que se atirou à água na tentativa de salvá-la, morreram ambas, informou a polícia esta sexta-feira (30), reporta a Associated Press.

Segundo Mariusz Ciarka, porta-voz da polícia da Polônia, em declarações à emissora TVN24, foi impossível salvar a vida de ambas, que eram cidadãs polonesas.

A tragédia ocorreu na quinta-feira, após a criança ter caído ao mar e a mãe ter decidido saltar ao seu auxílio, segundo disse o porta-voz da Administração Marítima Sueca, Jonas Franzen, à Associated Press. A fonte citada revelou ainda que a criança teria caído de uma altura de cerca de 20 metros.

As autoridades suecas confirmaram a morte das duas vítimas - apesar de terem ainda sido transportadas, separadamente, por helicóptero para um hospital na cidade sueca de Karlskrona.

Anders Olsson, que seguia no helicóptero de resgate que retirou a mulher do mar Báltico, informou à rádio sueca, esta sexta-feira, que a vítima já "não reagia" a qualquer estímulo no momento em que foi encontrada, apesar de terem sido prestados primeiros socorros.

Numa breve declaração divulgada esta sexta-feira, o Ministério Público da Suécia disse que lançou "uma investigação preliminar em que a classificação do crime é homicídio, embora não haja nenhum suspeito no âmbito do caso". Segundo a procuradora Stina Brindmark, o "objetivo da investigação é tentar esclarecer o que aconteceu".

Navios e helicópteros da Suécia e de unidades da OTAN que se encontravam na zona ajudaram na operação de salvamento.

