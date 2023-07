Mulher se defende de ursa com soco e sobrevive a ataque

Uma mulher norte-americana do estado do Maine foi mordida por um urso no seu quintal enquanto defendia o seu cão de estimação, na sexta-feira, obrigando-a a ir ao hospital para levar pontos.

Lynn Kelly, de 64 anos, estava cuidando do jardim de casa em Porter quando o seu cão começou a latir para algo que estava no bosque e a ir naquela direção.

Em pouco tempo, o cão começou a correr de volta para o quintal com um urso preto a persegui-lo, afirmou Mark Latti, porta-voz do Departamento de Pesca Interior e Vida Selvagem do Maine, citado pela Associated Press.

No entanto, ao aperceber-se da situação, Kelly, em vez de se retirar-se do local lentamente, começou a confrontar o urso, o que não é recomendado. O urso agarrou-se ao pulso da mulher depois de ela lhe ter dado um soco no nariz.

Kelly acabou por ter de receber pontos pelo ferimento no Memorial Hospital em North Conway, New Hampshire.

É raro alguém ser mordido por um urso no Maine, embora o estado tenha uma das maiores populações de ursos negros da costa leste, afirmou Latti.

Os encontros com ursos podem ser reduzidos se os moradores retirarem ou protegerem lixo, comida para animais de estimação e outras coisas que atraem a atenção dos ursos.

