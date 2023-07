Homem morre ao cair de varanda durante despedida de solteiro na Espanha

Um homem morreu na madrugada deste sábado, em Conil de la Frontera, na cidade espanhola de Cádiz, depois de ter caído da varanda do local onde estava hospedado, após ter participado de uma despedida de solteiro.

O jovem de 32 anos, que era natural de Málaga, estava com um grupo de amigos, segundo afirmou a agência EFE.

O jornal El Mundo indicou que o homem tinha 34 anos, marcando presença na despedida de solteiro de um amigo, e não na sua, como outros meios espanhóis noticiaram.

De acordo com a agência EFE, o jovem sentiu-se mal durante uma saída, e regressou ao alojamento com os amigos que, depois, voltaram para a discoteca. Ao regressar a casa, o grupo deparou-se com o corpo do amigo na calçada.

Os serviços de emergência foram acionados, mas apenas puderam confirmar o óbito.

O corpo do jovem foi transportado para o Instituto de Medicina Legal de Cádis, e a Guardia Civil abriu uma investigação ao caso.

A autarquia expressou os seus sentimentos nas redes sociais, tendo transmitido as suas “mais sentidas condolências” a todos os familiares e amigos da vítima.

