Incidente em montanha-russa deixa 8 pessoas presas de cabeça para baixo

Oito pessoas ficaram presas de cabeça para baixo no domingo, quando a montanha-russa em que estavam sofreu uma falha.

O incidente ocorreu no Forest County Festival, em Wisconsin, EUA.

O brinquedo ficou parado por pelo menos três horas, enquanto uma equipe de resgate tentava remover as pessoas com segurança do local.

"Tudo o que sabemos é que houve uma falha mecânica na montanha-russa, que ficou presa na posição vertical", afirmou o capitão Brennan Cook, do Corpo de Bombeiros de Crandon.

Sabe-se que sete crianças e um adulto estavam no brinquedo. Todos foram levados ao hospital como precaução.

