Joe DiMeo: Uma história de superação e amor após transplante facial

Joe DiMeo, atualmente com 24 anos, foi a primeira pessoa do mundo a passar por um transplante facial e de mãos simultaneamente, com sucesso. Cinco anos após um acidente de carro que mudou completamente sua vida, o americano revelou em uma entrevista ao South News Service que essa "segunda chance de viver" permitiu que ele encontrasse o amor.

Joe DiMeo sofreu queimaduras de terceiro grau em 80% do corpo quando seu carro pegou fogo após o acidente, em Nova Jersey, em julho de 2018.

Antes do transplante, o jovem passou por 20 cirurgias plásticas reconstrutivas e enxertos de pele. Dois anos após o acidente, em agosto de 2020, chegou o dia tão esperado. Joe passou pelo duplo transplante, que durou 23 horas, realizado no Centro Médico Langone da Universidade de Nova York, nos Estados Unidos.

A história de superação de Joe ganhou destaque mundial e chamou a atenção de milhões de pessoas, incluindo a enfermeira californiana Jessica Koby, de 32 anos.

Fascinada pela força de seu compatriota, que compartilhava momentos do seu dia a dia no Instagram, a americana decidiu enviar-lhe uma mensagem.

Rapidamente, o casal começou a conversar e percebeu que ambos eram apaixonados pela raça de cães Boston Terrier, o que os uniu ainda mais.

A amizade se transformou em amor e, depois de um tempo em um relacionamento à distância, Koby decidiu se mudar para Nova Jersey para ficar mais próxima de Joe.

Atraente, positivo e leve

"Eu adoro a gentileza dele. Gentil e corajoso. Apesar de tudo pelo que passou, ele continua sendo positivo e leve. Ele é muito maduro para a idade. Educado, engraçado, culto e muito atraente", ressaltou a enfermeira durante a mesma entrevista.

Apesar de sua aparência ter passado por uma mudança drástica, Joe garantiu ao South News Service que nunca duvidou que um dia encontraria o amor, pois seu interior continua o mesmo. "Nada mudou além da minha pele", enfatizou.

Enquanto isso, o casal, que está junto há três anos e compartilha muitas fotos nas redes sociais, já mora junto e tem dois Boston Terriers.

Doador faleceu dois dias antes da cirurgia de Joe

Ao jornal americano, Joe revelou que seu doador era um homem de 48 anos que vivia em Delaware e morreu devido a um derrame cerebral, dois dias antes de sua cirurgia.

"Eu preferiria ter recebido o rosto de uma mulher para não ter que fazer a barba", brincou o americano durante a entrevista, enfatizando que é "incrivelmente grato" ao doador, assim como aos 140 profissionais de saúde que lhe proporcionaram essa "segunda chance de viver", conta.

