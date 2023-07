Homem fere ao menos 7 em ataque chamado de terrorista por Israel

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ao menos sete pessoas ficaram feridas em um ataque em Tel Aviv nesta terça-feira (4) realizado por um homem identificado pela polícia como um palestino oriundo da Cisjordânia.

De acordo com o jornal Times of Israel, uma caminhonete avançou sobre a calçada de uma rua no centro da capital e atingiu vários pedestres. Em seguida, o motorista saiu do veículo e esfaqueou alguns dos presentes.

O suspeito foi morto ainda na cena do crime, por um civil armado. Três das vítimas do ataque sofreram ferimentos graves e foram levadas ao hospital.

O incidente se dá um dia depois de o governo liderado por Binyamin Netanyahu realizar a maior incursão militar contra o território da Cisjordânia ocupada em quase duas décadas.

A ofensiva resultou na morte de pelo menos oito palestinos, mobilizou centenas de soldados e incluiu ataques aéreos com drones -outros 50 habitantes da área foram feridos.

