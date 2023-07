Revelada a última foto de pai e filho antes do embarque para o Titan

A família de Shahzada e Suleman Dawood, pai e filho falecidos na implosão do submarino Titan, divulga última foto antes da tragédia.

A imagem mostra Shahzada, de 48 anos, e Suleman, de 19 anos, vestindo coletes e capacetes, sorrindo no dia 18 de junho, demonstrando entusiasmo antes de embarcar na viagem rumo aos destroços do Titanic, no oceano Atlântico, a quase 4.000 metros de profundidade.

Christine Dawood, esposa de Shahzada, um empresário indiano de grande fortuna, compartilhou a foto com o jornal The New York Times, revelando que acompanhou o mergulho do submarino - um presente de Dia dos Pais para seu marido - a partir do navio de apoio, ao lado de sua filha de 17 anos, Alina.

Inicialmente, estava planejado que Christine acompanharia o marido na viagem, mas ela abriu mão de seu lugar para que o filho pudesse ir, pois Suleman desejava tentar quebrar um recorde mundial do Guinness, resolvendo um cubo de Rubik a 3.700 metros de profundidade.

A confirmação da morte dos cinco passageiros a bordo do submarino foi feita em 22 de junho, após a embarcação sofrer uma "implosão catastrófica". Além da dupla Dawood, estavam a bordo o empresário e explorador Hamish Harding, o CEO da OceanGate, Stockton Rush, e o especialista em Titanic Paul-Henri Nargeolet.

O Titan realizou anteriormente várias viagens turísticas aos destroços do Titanic, que naufragou no oceano Atlântico em 1912. Infelizmente, em junho deste ano, a embarcação desapareceu, e após vários dias de operação de resgate, as equipes de socorro descobriram que a viagem terminou em tragédia.

