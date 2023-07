Knickers, o gigantesco boi australiano, impressiona com seu tamanho

Knickers ficou famoso em 2018. No entanto, seu tamanho - que se assemelha ao de um rinoceronte - continua impressionante.

O animal atraiu atenção há cinco anos, quando media 1,94 metros e pesava 1,4 toneladas. Seu tamanho é comparável ao de um rinoceronte branco, conforme mencionado pelo G1, o que provavelmente o salvou do abate.

Seu proprietário, Geoff Pearson, tentou leiloá-lo em 2018, mas os matadouros alegaram não ter a infraestrutura necessária para lidar com ele. O animal voltou a ser destaque esta semana após um vídeo comparando seu tamanho ao de Michael Jordan ser compartilhado nas redes sociais.

Quando as imagens foram divulgadas, muitos duvidaram que o enorme boi fosse real e sugeriram que se tratava de manipulação gráfica.

Min Du, pesquisador de biologia do crescimento na Universidade Estadual de Washington, explicou que Knickers provavelmente sofreu uma mutação em seu hormônio de crescimento.

Vale ressaltar que Knickers já foi oficialmente reconhecido como o maior boi da Austrália.

Meet Knickers, the giant steer (1.5 tons)



who has avoided the abattoirs by being too big to fit into the processing facility.



Holy cow! #CowAppreciationDay pic.twitter.com/lNeb4Gy0gk