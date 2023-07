Mãe de quadrigêmeos escreve carta para bebê que não sobrebreviveu

No ano passado, a vida de Ashley Ness mudou para sempre ao dar à luz a quadrigêmeos.

Chance, Cheston, Chesley May e Chatham nasceram em 28 de julho de 2022, no Massachusetts General Hospital, em Boston, nos Estados Unidos. Com 28 semanas e dois dias de gestação, foram transferidos para a unidade de neonatologia.

Chatham e seus irmãos Chance e Cheston puderam voltar para casa em outubro, mas Chesley permaneceu na UTI neonatal. A menina sofria de uma doença pulmonar crônica grave, que a obrigou a passar por uma série de tratamentos médicos. Infelizmente, em fevereiro, aos seis meses de idade, não resistiu mais.

Apesar de aceitar o fato de que sua filha "não está mais aqui", Ashley deseja manter a memória da filha viva. À medida que a família se prepara para comemorar o primeiro aniversário dos bebês, ela decidiu escrever uma emocionante carta para a filha.

"É difícil sentir entusiasmo ao preparar o primeiro aniversário quando sinto que falta uma parte de mim", começa ela, revelando que neste último ano ela vivenciou coisas que nunca imaginou ser possível.

"Esta foi o início da nossa jornada louca e corajosa, minha querida Chesley May. Você passou por inúmeros procedimentos... Você lutou e resistiu a cada um deles. Eu estive ao seu lado em cada um", continua ela, mencionando que, com toda a sua força, a bebê mostrou uma maneira "diferente de enxergar a vida".

A emocionante mensagem foi compartilhada com o Good Morning America, onde Ashley Ness prometeu que sempre lembrará da filha.

"Chesley May, vamos honrar você, sempre teremos um bolo para você e celebraremos você no seu primeiro aniversário e todos os dias!", garantiu a mãe.

