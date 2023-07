Homem tenta assaltar salão de beleza e é ignorado pelos clientes

Um vídeo, compartilhado nas redes sociais, mostra uma tentativa fracassada de assalto num salão de beleza em Atlanta, nos Estados Unidos. O momento acabou sendo compartilhado nas redes sociais, uma vez que os clientes ignoraram as exigências do assaltante e ele acabou por abandonar o local sem grande sucesso.

As imagens, captadas por uma câmara de videovigilância, são do salão de beleza Nail First, localizado a cerca de 20 minutos do centro de Atlanta, na segunda-feira, conta o canal de televisão Atlanta News First.

O vídeo mostra o suposto assaltante entrando no estabelecimento, vestido com um chapéu azul, óculos escuros e calças, com a mão dentro de uma mala. O homem, que ainda não foi identificado, gritou: "Dêem-me todo o vosso dinheiro!" e, inusitadamente, os clientes parecem praticamente todos ignorá-lo, à exceção de uma pessoa que tenta sair do local.

Desanimado, o assaltante acabou apenas por roubar o celular de uma mulher e abandonou o salão, numa tentativa de assalto falhada que durou apenas cerca de 30 segundos.

A polícia de Atlanta tenta agora que os populares consigam identificar o suspeito de forma a ser detido, dando uma recompensa de 2.000 dólares.

Veja o vídeo acima.

Leia Também: Atacada por cão, jovem recebe enxerto de pele e cabelo cresce no nariz